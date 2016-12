Homem é amarrado e agredido por moradores do Puraquequara após furto em sítio

O homem furtou vários objetos de um sítio, entre eles, o par de tênis que uma criança de 11 anos tinha ganhado de presente de Natal. Foto: Reinaldo Okita

Manaus – Gencivaldo da Silva Neves, 34, foi preso, após ser amarrado e agredido por moradores do Ramal do Quixito, no bairro Puraquequara, na tarde deste domingo (25). O homem furtou vários objetos de um sítio, entre eles, o par de tênis que uma criança de 11 anos tinha ganhado, ontem, de presente de Natal, conforme informou a tia do menino, a técnica de enfermagem Geara Marques, 36.

De acordo com o soldado M.J de Oliveira, da 4ª Companhia Interativa Comunitária, o suspeito arrombou o portão do sítio, entrou na casa e furtou um computador, antena, um receptor de TV a cabo, um botijão de gás, além de roupas. “O suspeito foi flagrado fugindo com alguns objetos, mas conseguimos recuperar apenas um lado do tênis da criança e o receptor da TV a cabo”, disse.

Conforme a técnica de enfermagem, o sítio pertence aos pais dela, mas hoje não tinha ninguém no local, porque os pais foram visitar um amigo na BR-174. “Meu sobrinho mora com meus pais, mas hoje ele ficou comigo. Além do tênis que ele tinha ganhado de presente, o ladrão ainda levou o computador que também era dele”, contou.

O homem agredido foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste, onde foi atendido e, em seguida, levado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde prestava depoimento sobre o crime até a publicação desta reportagem.