Homem é atingido com golpes de terçado durante briga, no Careiro da Várzea

Vítima segue internada no HPS João Lúcio, em Manaus. Foto: Eraldo Lopes/Arquivo

Manaus - Edson Samias Padilha, 23, foi atingido com três golpes de terçado, na madrugada desta segunda-feira (3), durante uma briga, no município de Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus). De acordo com o delegado David Jordão, da 35ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o crime foi praticado por um homem identificado como ‘Marcelo’, por causa do sumiço de um cordão. O suspeito ainda não foi localizado.

O crime, segundo informações do Comando de Policiamento do Interior (CPI), ocorreu por volta de 1h30, na Ponte do Paracuúba. De acordo com o delegado, 'Marcelo', também conhecido na cidade como ‘Karatê’, estava jogando sinuca com um amigo chamado ‘Rosinaldo’, quando viu Edson.

Conforme o delegado, Marcelo começou a falar que Edson tinha ficado com seu cordão e começaram uma discussão. Durante a madrugada, a dois voltaram a se encontrar e reiniciaram outra discussão. Durante a briga, o suspeito se armou com um terçado e atingiu o rapaz com três golpes, que atingiram pescoço, costas e peito.

Após agredir Edson, o suspeito fugiu. Policiais militares foram ao local e socorreram o rapaz, que foi transferido ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio, onde segue internado. De acordo com o delegado Jordão, investigadores estão à procura do suspeito.