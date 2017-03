Homem é atingido com tiro no braço, na zona sul de Manaus

Manaus - Igor Gonçalves da Costa, 27, foi atingido com um tiro no braço, na tarde desta segunda-feira (20), no Beco Nova Esperança, no Crespo, zona sul de Manaus. De acordo com o aspirante a oficial Daniel Queiroz, da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime pode estar relacionado ao tráfico de drogas.

Conforme o aspirante, Igor informou à polícia que o crime foi praticado por um homem, mas que disse não ter reconhecido. “Ele chegou a informar que foi acerto de contas, mas não quis entrar em detalhes. Nem os moradores quiseram falar nada a polícia”, falou Queiroz.

Ainda segundo o aspirante, no local, o suspeito chegou a efetuar três disparos, mas apenas um atingiu Igor. O homem foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.