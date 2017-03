Suspeito é baleado em confronto com PM durante tentativa de assalto, em Manaus

Adolescente e homem entraram em confronto com o PM. Foto: Jucélio Paiva

Manaus - Um adolescente de 16 anos foi apreendido e Samuel Carlos de Almeida, 24, foi preso, na tarde desta quarta-feira (23), após manter uma família refém, sendo dois irmãos de 4 e 9 anos, durante um assalto na frente de uma clínica particular, localizada na Avenida Laguna, Conjunto Vista Bela, bairro Planalto, zona oeste de Manaus. O cabo da Polícia Militar, Carlos Emerson, passava pelo local e conseguiu intervir no assalto, após trocar tiros e balear o suspeito maior de idade.

O cabo que é lotado na 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), contou que saía de serviço, por volta das 15h, quando foi abordado na frente da clínica por um morador, que informou que o carro estava sendo assaltado por dois homens.

A dupla obrigou o pai das crianças, um funcionário público de 42 anos, a sentar em cima da perna do filho dele de 4 anos, no banco de trás do carro. O menino de nove anos teve um revólver apontando para a testa por um dos assaltantes, segundo relatos do pai deles ao DIARIO.

Segundo o cabo, ele seguiu para perto do carro, no momento que um dos suspeitos desceu do carro com uma das vítimas, um funcionário público de 42 anos. “Nesse momento, eu ainda não sabia quem era bandido ou a vítima, foi no momento que o dono do carro tentou tomar a arma do suspeito e travou luta corporal com ele. Dei um tiro de advertência, foi quando o suspeito veio em minha direção e começou a troca de tiros”, disse.

De acordo com o cabo da 17ª Cicom, durante o confronto, Samuell foi baleado na perna direita, mas conseguiu fugir baleado. O adolescente, ficou dentro do veículo com os dois filhos do funcionário público, mas também conseguiu fugir, após o cabo parar para socorrer o funcionário público que estava no chão.

O adolescente e Samuel foram capturados em seguida, no bairro Lírio do Vale, também na zona oeste, por uma guarnição da 19ª Cicom, após o cabo Carlos Almeida, pedir reforço do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). O revólver calibre 38 usado pelos suspeitos na tentativa de assalto, foi apreendido.

O funcionário público contou que chegava na clínica com o filhos, em um carro classic, quando foi rendido pelos suspeitos. “Me obrigaram ir para o banco de trás e sentar nas pernas do meu filho pequeno. Eles só não conseguiram arrancar no carro, porque o bandido que estava no volante não sabia engatar a marcha ré do meu carro”, disse.

Samuel Carlos foi levado para o 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado pelos crimes de tentativa de assalto e porte ilegal de arma de fogo. Na manhã desta quinta-feira (23), ele deve ser levado para a audiência de custódia no Fórum Henoch Reis.

O adolescente foi apresentado na Delegacia Especializada de Apuração de Atos Infracionais (Deaai).