Homem condenado por roubo a ônibus volta a ser preso pelo mesmo crime, em Manaus

Lucas de Lima Guimarães, 22, foi preso na segunda-feira. Foto: Sérgio Augisto/Divulgação-PC

Manaus - O presidiário Lucas de Lima Guimarães, 22, o “Café”, que já foi condenado por roubo a ônibus, voltou a ser preso, na última segunda-feira (6), pelo mesmo crime. De acordo com o delegado do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Jander Mafra, o criminoso foi capturado na Avenida Nossa Senhora da Conceição, no Cidade de Deus, zona note de Manaus em flagrante.

Conforme o delegado, Lucas foi preso, após o motorista e a cobradora do ônibus da linha 560 acionarem a polícia sobre o roubo. “Uma equipe do 13º DIP trafegava pela via no momento em que foi informada sobre o crime. Lucas tinha acabado de subtrair a renda do coletivo, R$ 200. Testemunhas apontaram Lucas como autor do roubo e disseram que ele chegou a ameaçar as pessoas de morte. Na ocasião, ele fingiu estar armado”, explicou Jander

De acordo com Mafra, "Café" já havia sido condenado em outubro de 2016 a sete anos e onze meses pelo mesmo crime, praticado à mesma linha de ônibus. O delegado explicou que o suspeito estava solto, após obter na Justiça o direito de responder ao crime em liberdade. A sentença foi dada em dezembro de 2016 pela juíza Margareth Rose Cruz Hoagen, da 4ª Vara Criminal.

“O primeiro delito foi cometido em 14 de outubro de 2016. Na época ele foi condenado também por corrupção de menores, porque praticou o crime na companhia de um adolescente. Trata-se de um reincidente”, argumentou Mafra.

Lucas foi autuado em flagrante por roubo. Ele será enviado para a Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, a qual vai decidir se ele será ou não encaminhado para uma unidade prisional.