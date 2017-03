Homem é encontrado morto em área verde do Tarumã

Segundo a polícia, a vítima foi morta com dois tiros na cabeça e encontrada no Ramal da Anaconda

O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Foto: Divulgação

Manaus – Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto, com dois tiros na cabeça, no Ramal da Anaconda, bairro Tarumã, zona oeste, em uma área verde, na manhã desta quinta-feira (16), de acordo com informações de policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Conforme peritos do Departamento de Polícia Técnico Científico (DPTC), a vítima vestia uma cueca preta, tinha cor parda, 1,70 cm de altura e cabelos pretos. Nenhum documento foi encontrado próximo ao cadáver.

Segundo o delegado Rodrigo de Sá Barbosa, do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as equipes da Polícia Civil ainda estão buscando informações sobre o assassinato.

“Estão acontecendo muitas mortes, aqui, na região. Estamos com uma força tarefa para elucidar esses casos”, disse Barbosa.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, zona norte da capital.