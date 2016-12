Homem é encontrado morto no Centro de Manaus

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), na zona norte da capital. Foto: Jair Araújo

Manaus – Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto, na manhã desta quarta-feira (28), na Avenida Sete de Setembro, no Centro, embaixo do Terminal de Carga do Porto. De acordo com a perícia do Departamento de Polícia Técnico Científico (DPTC), existem indícios que a vítima foi morta a pauladas.

Conforme o tenente da Polícia Militar (PM) Samir Ventura, da 24 ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no local não havia testemunhas ou suspeitos. Segundo ele, o motivo do crime é desconhecido para a polícia.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), na zona norte da capital.

O crime foi registrado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), mas as investigações serão realizadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).