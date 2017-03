Homem é executado com oito tiros na zona oeste de Manaus

O crime ocorreu na Rua Oswaldo Cruz, bairro Glória. Foto: Daniel Silva

Manaus – Max Dione da Silva Monteiro, 27, foi morto, na noite deste domingo (5), com oito tiros, na Rua Oswaldo Cruz, bairro Glória, na zona oeste da capital. Segundo os familiares, dois homens, em uma moto, pararam e atiraram no pedreiro.



Segundo a tia da vítima, identificada apenas como Roseli, Max foi alvejado por oito tiros nas proximidades da casa onde morava. Segundo ela, a família estava em um aniversário e soube da notícia por vizinhos.



O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que Max foi atingido no peito e chegou a ser levado para o Pronto Socorro e Hospital João Lúcio, na zona leste de Manaus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.



"Eu saí para um aniversário e ele ficou aqui, com a namorada dele. Ele ficava pela rua, ninguém sabe porque o mataram. Disseram que os que deram tiro nele estavam numa moto", afirmou ela.



A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso que permanece sem autoria identificada. O homicídio foi registrado na especializada por volta das 23h30 de domingo.



Conforme o sargento Arleilson, da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atende a região, ao que tudo indica, Max foi executado por conta de dívidas com o tráfico de drogas. Segundo ele, a vítima não teve objetos roubados.

Em 2013, Max chegou a ser recapturado horas depois da fuga de 37 detentos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Max estava em liberdade condicional desde maio de 2016.