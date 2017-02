Homem é executado com seis tiros na frente de amigos no bairro Compensa 

Manaus - Mike Simões da Costa, 27, foi executado com seis tiros, por volta das 23h da última terça-feira (14), na Rua Santa Rita, bairro Compensa, zona oeste de Manaus, enquanto conversava com dois amigos na calçada de uma casa. Para a Polícia Civil o motivo do crime é desconhecido. A família de Mike acredita que ele morreu por engano.

Conforme o tio de Mike, o cobrador de ônibus José Luiz, 44, dois homens, ainda não identificados, chegaram ao local atiraram na direção de Mike e dos amigos. “Meu sobrinho estava no local e hora errada”, afirmou o tio da vítima.

Segundo José Luiz, Mike era usuário de drogas, mas não estava devendo traficantes do bairro. “Não temos ideia de quem possa ter feito isso com o meu sobrinho. Ele não era o alvo desses bandidos”, contou.

Mike morreu na hora, de acordo com o registro de ocorrências do Instituto Médico Legal (IML).

O velório de Mike ocorreu em uma casa na Rua Senador José Esteves, bairro Compensa.

O crime foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde as investigações estão em andamento.