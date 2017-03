Homem é executado com tiro no rosto em frente de casa no bairro São José

No local do crime, nenhum familiar de Leandro ou moradores da área quiseram falar sobre o crime. Foto: Jucélio Paiva

Manaus - Leandro Carneiro de Miranda, conhecido como “Léo”, 26, foi executado com um tiro no rosto, na frente da casa dele, localizada na Rua Roraima, bairro São José, zona leste de Manaus, na noite desta sexta-feira (31). O autor do disparo chegou à frente da residência a pé, conversou com Leandro e, em seguida, efetuou o disparo à queima roupa, conforme informações do tenente Carlos de Souza, da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O crime foi por volta das 19h30. Segundo o tenente da 9ª Cicom, a suspeita é que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas na área. “O que contaram aqui no local do crime é que a vítima era envolvida com a venda de drogas. O suspeito chegou e fugiu a pé. Nenhum morador conseguiu visualizar quem era o assassino”, disse.

De acordo com o perito Braulio Pedrosa, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), nenhuma cápsula de bala foi encontrada no local. “Como não foi encontrado o projétil, só o laudo vai apontar o calibre e a arma usada no crime. Mas ao que indica, foi um revólver”, disse.

O corpo de Leandro foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O crime vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

No local do crime, nenhum familiar de Leandro ou moradores da área quiseram falar sobre o crime.