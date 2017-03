Homem é executado com três tiros no tórax, em Coari

Manaus - Elissandro Monteiro Freitas, 33, foi executado com três tiros no tórax, na noite dessa quinta-feira (23), em Coari (a 369 quilômetros de Manaus). De acordo com informações de policiais militares do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM) do município, o autor dos disparos fugiu sem ser identificado.

Segundo o sargento Freire, do 5º BPM, o crime ocorreu por volta das 19h30, no beco Coronel Josias, bairro Chagas Aguiar. A vítima ainda foi levada para a unidade hospitar da cidade, mas chegou sem vida no local.

De acordo com o sargento, a autoria e motivação para o crime ainda são desconhecidas para a polícia. A Delegacia Interativa de Polícia de Coari (DIP) investiga o assassinato.