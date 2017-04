Homem fica preso em ferragens após acidente na Avenida Pedro Teixeira

O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar a vítima. Foto: Sandro Souza

Manaus – Uma homem ficou preso nas ferragens após um acidente na Avenida Pedro Teixeira, em frente ao Sambódromo, no Dom Pedro, na manhã desta quarta-feira (5). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a colisão entre um Grand Siena, de placa NOW 8104, e um Voyage, de placa OAC 4031, aconteceu por volta das 11h23.

Ainda conforme a corporação, apenas o motorista do Voyage, Wagner Macedo Abtibol, ficou ferido e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).