No AM, mulher é presa suspeita de atear fogo em marido após ele chegar bêbado em casa

O homem está internado, em Manaus, com 70% do corpo queimado. Mulher alegou que ateou fogo no marido após ele chegar bêbado em casa e tê-la agredido, em Presidente Figueiredo

Após ter o corpo queimado, Erivaldo correu em direção à delegacia, onde foi socorrido por investigadores e levado ao hospital do município. Foto: Divulgação/PC

Manaus - A dona de casa Elce Vane Pinto Leite, 38, foi presa, na madrugada de domingo (26), após atear fogo no marido dela, Erivaldo Jesus de Souza, 31, em Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus). O homem está internado em estado grave com 70% do corpo queimado, no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na zona centro-sul da capital, conforme informações da assessoria de imprensa do hospital.

De acordo com o delegado Valdinei Silva, da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), de Presidente Figueiredo, a mulher usou uma lata de tíner para queimar o marido. Após ter o corpo queimado, Erivaldo correu em direção à delegacia, onde foi socorrido por investigadores e levado ao hospital do município.

Elce Vane foi presa quando tentava alcançar o marido, nas proximidades da 37ª DIP, no bairro Tancredo Neves.

De acordo com o delegado Valdinei Silva, durante depoimento, a mulher alegou que ateou fogo em Erivaldo após ele chegar bêbado em casa e tê-la agredido. “O marido mesmo confessou que chegou embriagado em casa e que discutiu com Elce Vane, mas houve um excesso na defesa dela e, agora, o marido corre risco de morte”, disse.

De acordo com a assessoria de imprensa do HPS 28 de Agosto, Erivaldo teve os membros inferiores e superiores queimados pela combustão do tíner.

Após prestar depoimento na 37ª DIP, Elce Vane foi autuada em flagrante pelo crime de lesão corporal grave e segue à disposição da Justiça de Presidente Figueiredo, segundo o delegado Valdinei Silva.