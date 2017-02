Homem invade área do exército e é morto após lutar com militar em Manaus, diz CMA

CMA informou que homem invadiu área 'completamente sem roupas e desprovido de qualquer tipo de identificação, e travou luta corporal com militar desarmado'

Caso ocorreu na manhã desta terça-feira na área do 1º BIS. Foto: Caique Varella

Manaus - Um homem, ainda não identificado, invadiu área de mata do 1º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), na zona oeste da capital, na manhã desta terça-feira (21) e morreu após travar luta corporal com um soldado militar, segundo informações do Comando Militar da Amazônia (CMA).

Em nota, o CMA informou que o caso ocorreu por volta de 10h30 desta terça e o homem invadiu a área "completamente sem roupas e desprovido de qualquer tipo de identificação".

Após invadir, o homem lutou com um militar desarmado que passava pelo local e morreu durante a briga. O CMA anunciou que instaurou procedimento investigativo juntamente com a Polícia Civil, para investigar o caso.

A reportagem foi ao local, mas não foi autorizada a entrar na área. Ainda segundo a nota, o CMA lamentou o caso.

"O Comando Militar da Amazônia se compadece e lamenta o acontecido e corrobora que está envidando todos os esforços para que o fato seja esclarecido".

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Manaus.