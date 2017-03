Homem mata companheira e comete suicídio no bairro Cidade de Deus

O crime foi presenciado pela filha do casal, de cinco anos, que ficou trancada com os pais mortos dentro da casa; suspeita é que crime tenha ocorrido após discussões e brigas do casal

Crime ocorreu na tarde desta quinta-feira (9), na Rua Arminda Nazaré. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - Osvaldo Ferreira Pontos, 42, matou a mulher Priscila da Cunha Lima, 30, enforcada com um cinto e em seguida se suicidou, na tarde desta quinta-feira (9), em uma casa na Rua Arminda Nazaré, no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. O crime foi presenciado pela filha do casal, de cinco anos, que ficou trancada com os pais mortos dentro da casa. A suspeita é que o crime tenha ocorrido após discussões e brigas do casal.

O padrasto de Priscila, o aeroportuário José Cláudio Freitas de Sousa, 44, informou que o casal estava com problemas conjugais. Segundo ele, na noite anterior, a enteada foi dormir na casa da mãe e Osvaldo havia saído de casa.

"Hoje de manhã, ele [Osvaldo] ligou para a mãe dele perguntando por ela [Priscila] e a mãe desconfiou e pediu para um vizinho vir aqui ver. Quando ele chegou a porta estava trancada e pensou que o Osvaldo estivesse sozinho", disse.

"A mãe desconfiou e, quando foi agora à tarde, veio na casa e encontrou porta da quitinete trancada. Ela conseguiu abrir a porta e encontrou a filha e o genro mortos dentro do quarto", disse José.

Priscila, segundo o delegado da 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Jander Mafra, foi morta estrangulada com um cinto. Próximo ao corpo dela, foi encontrado o do marido Osvaldo, que segundo a polícia se suicidou após ter estrangulado a mulher.