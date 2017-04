Homem matou mulher a facadas por não aceitar fim de casamento, diz polícia

Edmilson Santos Silva, 52, matou a companheira a facadas. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - O encarregado de tereaplanagem Edmilson Santos Silva, 52, foi preso em flagrante, na madrugada desta terça-feira (4), após ter assassinado com facadas no pescoço a mulher dele Maria do Carmo de Araújo Gomes, 46, no Zumbi, zona leste de Manaus.

À polícia, ele confessou o crime e disse tê-lo praticado porque não aceitava o fim do casamento de 23 anos. Antes de ser preso, segundo o delegado do 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Rafael Allemand, Edmilson ainda tentou se matar ingerindo estimulante sexual.

Edmilson foi preso na casa onde morava, na Rua Bom Samaritano, do bairro Zumbi, por policiais da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após familiares terem ligado para o 190. De acordo com o aspirante a oficial Maurício Guilherme, o Edmilson estava passando mal por conta do efeito dos estimulantes. Ele foi levado ao Hospital João Lúcio e, em seguida, ao 25º DIP, onde foi autuado por feminicídio.

O homem será encaminhado a audiência de custódia.