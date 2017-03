Homem morre após ser atropelado por viatura na Torquato Tapajós

Conforme testemunhas, o acidente aconteceu quando a vítima tentava atravessar a rua, com o sinal aberto para veículos. PM e PC ainda não se pronunciaram sobre o caso

Caso aconteceu na tarde desta terça-feira. Foto: Reprodução/Manaustrans

Manaus - Um homem, ainda não identificado, morreu, na tarde desta terça-feira (28), após ter sido atropelado por um viatura, na Avenida Torquato Tapajós, conforme informações do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans). Agentes do Manaustrans foram acionados ao local para orientar o trânsito na área, que ficou congestionado. Não foi confirmado, ainda, de qual polícia era o carro.

Conforme testemunhas, que pediram para não ter o nome divulgado, o acidente aconteceu no momento em que a vítima tentava atravessar a rua. Segundo relatos, o sinal estava aberto para veículos e o homem não conseguiu desviar da viatura.

Testemunhas disseram, ainda, que o homem estava acompanhado da irmã, que não se feriu. A reportagem foi ao local do acidente, mas não encontrou nenhum familiar da vítima. No local do acidente, houve aglomeração de curiosos e o trânsito na região ficou congestionado.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A reportagem entrou em contato com as assessorias da Polícias Civil e Militar mas, até a publicação desta matéria, não obteve resposta sobre a viatura que teria atropelado o homem.