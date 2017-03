Homem morre após reagir a assalto em ônibus e suspeito é preso, em Manaus

Vítima chegou a ser encaminhada ao SPA do Galileia, mas não resistiu. Crime ocorreu no bairro Santa Etelvina, na noite de sexta-feira

Suspeito do crime foi encaminhado ao 15º DIP. Foto: Arquivo/ DA

Manaus - Eldo Rocha, 50, morreu na noite de sexta-feira (17) com um golpe de faca após reagir a um assalto dentro do ônibus da linha 315, no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. Eldo ainda foi encaminhado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia, mas não resistiu. Um dos suspeitos do crime, George Gonçalves dos Santos, 29, foi preso.

Segundo a polícia, por volta das 21h, dois homens anunciaram o assalto dentro do coletivo, um estava com uma arma de fogo e outro com uma faca. Eldo reagiu ao assalto e foi esfaqueado.

George Gonçalves dos Santos foi reconhecido como um dos assaltantes e foi preso na rua Louro Tachi, bairro Monte das Oliveiras. Ele portava 1 espingarda calibre 38 com um cartucho e foi levado para o 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A polícia faz buscas pelo segundo suspeito do crime.