Homem morre após ser torturado com chutes e facadas, no Nova Cidade

Segundo a PC, o homem é apontado com suspeito do homicídio de Nilton Alencar da Costa, ocorrido nesse domingo, na mesma região. Caso será investigado pela DEHS

O corpo da vítima foi encontrado por familiares jogado em um tambor de ferro. Foto: Raquel Miranda

Manaus - Everson de Oliveira Ferreira, 20, foi torturado até a morte com chutes e facadas, por volta das 23h20 do último domingo (26), na Rua Pastor Benício Leão, conjunto João Paulo, bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus. O corpo dele foi jogado em um tambor de ferro. Segundo investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o jovem (Everson) foi assassinado por ser o principal suspeito de matar Nilton Alencar da Costa, 42, com dois tiros na cabeça, por volta das 22h45 de domingo, na mesma região.

Conforme o amigo de Everson, Alcimar Santos, 45, os suspeitos invadiram a casa do jovem e o levaram para um terreno baldio, depois arrastaram o corpo dele até um tambor de ferro, onde foi encontrado, ainda com vida, por familiares. Ele foi levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Eliameme Mady, no conjunto Galiléia, bairro Monte das Oliveiras, zona norte, mas morreu a caminho do hospital.

“Esse Nilton não gostou dessa história e foi até a casa do Everson. Lá, ele (Nilton) foi assassinado. Os amigos de Nilton também ficaram sentidos com a situação e torturam meu amigo até a morte”, destacou Alcimar Santos.

Familiares de Nilton não quiseram comentar sobre o homicídio. A reportagem tentou obter informações com familiares de Everson, mas ninguém estava no endereço fornecido pela polícia.

O crime foi registrado na DEHS, que investiga a participação de mais pessoas em ambos assassinatos. A assessoria de imprensa da Polícia Civil informou que Everson era usuário de drogas.