Homem morre no hospital 30 dias após ser baleado em assalto no bairro Alvorada 2

Anderson Abreu estava internado no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, desde o dia 12 de janeiro. Foto: Eraldo Lopes

Manaus – Anderson Ferreira Abreu, 30, morreu, na madrugada desta sexta-feira (10), um mês após ter sido baleado em um assalto ao estabelecimento comercial, na Rua 10, bairro Alvorada 2, zona oeste de Manaus. Ele estava internado no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na zona centro-sul, desde o dia 12 de janeiro, segundo consta no relatório da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que investiga o latrocínio.

Conforme a equipe de investigação da DEHS, ainda será investigada a quantia roubada do homem antes dele ser baleado.

A reportagem procurou falar com parentes de Anderson, na casa dos familiares, no bairro Alvorada 2, mas eles não quiseram comentar o caso.

Consta no registro do Instituto Médico Legal (IML) que Anderson sofreu insuficiência renal aguda. A DEHS informou que a autoria do crime ainda é desconhecida.