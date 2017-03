Homem morre em hospital após ser atingido com tiro na cabeça, em Manaus

De acordo com a polícia, vítima estava próximo a um comércio, quando dois homens, ainda não identificados, chegaram em uma motocicleta e realizaram os disparos

Crime ocorreu na Rua 43, na comunidade Mutirão, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Foto: Sandro Pereira

Manaus - O ex-presidiário Lincoln Monroe Pequeno Bezerra, 31, foi executado com um tiro na cabeça, por volta das 2h15 deste domingo (19) na Rua 43, na comunidade Mutirão, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. De acordo com investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o motivo do crime é desconhecido para a polícia.

Conforme informações de testemunhas aos investigadores, a vítima estava próximo a um comércio, quando dois homens, ainda não identificados, chegaram em uma motocicleta e atiraram na direção da vítima

“Só ouvi os tiros. Não sabemos como mataram esse rapaz”, disse uma moradora, que pediu para não ter o nome divulgado, por medo de represálias.

Lincoln foi levada para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, no bairro São José, zona leste, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. Familiares não quiseram comentar sobre o homicídio.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Lincoln respondia por furto de uma motocicleta na 11ª Vara Criminal.

A Polícia Civil investiga o assassinato. Até o fechamento desta edição, os autores do crime eram desconhecidos na DEHS.