Homem morre com tiro na cabeça após briga em bloco de Carnaval

Wanderson Costa Jesus, o Sapão, morreu no local e o irmão dele, Emerson Costa, o Folgadinho, foi baleado na perna direita e está hospitalizado

O crime ocorreu no Beco Itapuranga, bairro São Jorge, zona oeste de Manaus. Foto: Caíque Varella

Manaus – Wanderson Costa Jesus, 22, o Sapão, foi assassinado com um tiro na cabeça no Beco Itapuranga, bairro São Jorge, zona oeste de Manaus, na madrugada desta quarta-feira (1). De acordo com investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o irmão dele, Emerson Costa, 20, o Folgadinho, também foi baleado na perna direita e está hospitalizado. Conforme a Polícia Civil, a dupla foi atingida a tiros por se envolver em uma briga em um bloco de Carnaval.

Segundo um amigo dos irmãos, que pediu para não ter o nome divulgado, os jovens se envolveram em uma briga durante uma banda de Carnaval na capital, foram para uma praça de alimentação e, ao voltarem para casa, foram atingidos a tiros por dois homens, ainda desconhecidos para a polícia.

“Eles entraram no beco atirando para tudo que era lado. O Wanderson caiu morto e o irmão dele foi baleado dentro do carro”, disse.

Emerson foi levado para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul, e está com o quadro de saúde estável.

O padrasto dos jovens, que pediu para não ter o nome divulgado, afirmou que não sabe o motivo do crime. “Não sei o que aconteceu com o Wanderson. Só ouvi uma notícia que eles tinham sido baleados próximo a ponte”, disse.

No site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) Wanderson respondia por furto e tráfico de drogas.

O crime foi registrado na DEHS, onde os autores deste crime são desconhecidos para a polícia. Emerson será ouvido na especializada após receber alta médica.