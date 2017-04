Suspeito morre após ser baleado em tentativa de assalto a ônibus na AM-010

Uma dupla de homens fez sinal de parada no km 25 e quando entrou no veículo anunciou o assalto. Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, ainda não identificado, morreu em uma tentativa de assalto a um ônibus no km 25 da rodovia AM-010 (Manaus - Itacoatiara), na tarde desta terça-feira (4), após ser baleado por um policial militar que estava à paisana no veículo. De acordo com informações da 36° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), outro assaltante conseguiu fugir e a polícia realiza buscas.

Segundo policiais da 36° (DIP), o ônibus saiu de Manaus com destino ao município de Itacoatiara. Uma dupla de homens fez sinal de parada no km 25 e quando entrou no veículo anunciou o assalto. Os dois estavam armados, segundo a polícia.

Após anunciarem o assalto, o policial que estava no veículo surpreendeu a dupla e disparou contra os homens. Um deles morreu dentro do veículo e o outro conseguiu fugir.