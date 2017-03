Homem é morto com dois tiros na cabeça na zona oeste de Manaus 

Crime ocorreu na Rua Antonio Dalva, no bairro Nova Esperança 2. Foto: Reinaldo Okita

Matéria atualizada às 17h43

Manaus – O ajudante de pedreiro Ronaldo Guimarães de Castro, 29, foi executado com dois tiros na cabeça na Rua Antonio Dalva, no bairro Nova Esperança 2, na zona oeste de Manaus, na tarde desta sexta-feira (3). O sargento Ivens Roberto, da 19º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), relatou que os disparos foram efetuados de uma pistola calibre 380 milímetros, após dois homens não identificados, perseguirem a vítima em uma motocicleta.

O crime ocorreu por volta de 14h30. Segundo o sargento, moradotrd informaram que os dois homens se aproximaram de Ronaldo, que ainda tentou correr, mas foi alcançado e atingido próximo à calçada.

Conforme o sargento Ivens Roberto, o ajudante de pedreiro era morador do bairro Alvorada e era conhecido por ser usuário de drogas.



“A suspeita é que o crime possa ter relação com dívidas com traficantes. No local onde ocorreu o crime, ninguém conseguiu visualizar o modelo da motocicleta usada pelos criminosos”, disse.

O irmão de Ronaldo, o promotor de vendas Hugo Guimarães de Castro, 35, confirmou que Ronaldo era usuário de drogas, mas a família desconhecia a motivação do crime.



“De manhã, ele estava normal. Sabíamos que o Ronaldo era usuário de drogas, mas ele não disse se vinha sofrendo ameaça e desconhecemos se ele devia drogas para alguém”, disse.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o crime. Até a publicação desta matéria, a equipe de investigação informou não ter nenhuma informação sobre os assassinos.