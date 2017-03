Homem é morto com facada no peito no Centro de Manaus 

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi morto durante uma discussão com um 'amigo' na Rua dos Andradas

Manaus - Um homem, conhecido como ‘Borba’ foi morto com uma facada no tórax, por volta das 20h da última quarta-feira (15), na Rua dos Andradas, no Centro, em Manaus. De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil (PC), a vítima era morador de rua e se desentendeu com um ‘amigo’ durante uma discussão.

Ainda segundo informações de comerciantes, repassadas para investigadores da PC, a vítima praticava furtos na área central da cidade.

A perícia do Departamento de Polícia Técnico Científico (DPTC) informou que o assassino usou uma ‘peixeira’ durante o homicídio.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local, mas a vítima já estava morta, de acordo com a assessoria de imprensa da PC.

O corpo de Borba foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que investiga esse assassinato.