Homem morre após ser agredido em rua no bairro Colônia Terra Nova

Homem foi morto na Rua Sete de Setembro do bairro Colônia Terra Nova. Foto: Jucélio Paiva

*Com informações do repórter Jucélio Paiva



Manaus - José Edivaldo dos Santos, 38 anos, foi agredido até a morte na Rua Sete de Setembro, no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus, na tarde desta quarta-feira (29). De acordo com o dono da quitinete onde morava a vítima, o crime pode ter sido cometido pelos enteados de José, após o homem ter esfaqueado a mãe dos jovens numa briga. A Polícia Civil vai investigar o crime.

De acordo com informações dos moradores no local, o crime ocorreu por volta de 13h40. Rogério Bessa, 24, dono do quitinete onde a família mora, na Rua São José do mesmo bairro, disse que José chegou bêbado na casa e, durante uma briga, esfaqueou a companheira, identificada como Maria Luiza Leite de Moraes, 42 anos. Ao chegar no local, os irmãos viram a mãe ensanguentada e seguiram o homem até a Rua Sete de Setembro, onde teriam agredido o homem a pauladas. A mulher foi encaminhada a um hospital.

Moradores do local, que não quiseram se identificar, também disseram que os enteados de José cometeram o crime.

De acordo com a perícia, a causa da morte foi agressão por material contundente na cabeça. No local, a Polícia Militar não quis comentar o crime, que será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.