Homem é morto a pauladas no bairro Redenção, em Manaus 

Crime ocorreu na Rua Olinda do bairro Redenção. Foto: Caique Varella

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi morto com pauladas na cabeça, por volta das 20h20 do último domingo (19), na Rua Olinda, bairro Redenção, zona centro-oeste de Manaus. De acordo com investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o motivo do assassinato é desconhecido para a Polícia Civil. Moradores acreditam que o homem morreu em um latrocínio, roubo seguido de morte.

O aposentado Raimundo Guedes, 74, morador do bairro afirmou que a vítima passou à noite ingerindo bebidas alcoólicas sozinho na rua. “Roubaram esse homem. Ele estava com uma bolsa, que foi levada pelo assassino. Essa rua está muito perigosa. Muitos assaltos ocorrem diuturnamente”, disse Guedes.

Ainda conforme policiais da DEHS, os documentos da vítima não foram encontrados por agentes do Departamento de Polícia Técnico Científico (DPTC) durante a perícia ao corpo.

O homem tinha entre 35 a 40 anos, 1,80 cm de altura, cor pardo, cabelos pretos, vestia uma calça jeans, uma camisa vermelha e tinha uma tatuagem de um coração com asas no tórax. O cadáver dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, zona norte.

O crime foi registrado na DEHS, que investiga o assassinato.