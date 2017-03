Homem é morto com sete tiros após briga na zona leste de Manaus

Segundo a DEHS, vítima foi morta por ter agredido um homem, há uma semana, em um campo de futebol. Suspeitos do crime ainda são desconhecidos para a Polícia Civil

Caso aconteceu próximo a casa da vítima, na Travessa D, esquina com a Rua A, comunidade Santa Inês, bairro Jorge Teixeira. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - Tadeu Nazareno Castro de Almeida, 43, foi executado com sete tiros, por volta das 23h desse sábado (4), próximo a casa dele, na Travessa D, esquina com a Rua A, comunidade Santa Inês, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. De acordo com investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Tadeu foi morto por ter agredido um homem, que não teve o nome divulgado, em um campo de futebol há uma semana.

Um amigo de Tadeu, de 26 anos, que não quis ter o nome divulgado, afirmou que a briga no campo de futebol aconteceu no loteamento João Paulo, bairro Jorge Teixeira. “Isso tudo aconteceu porque o Tadeu bateu em um cara envolvido com o tráfico”, contou o amigo da vítima.

Testemunhas contaram aos policiais da DEHS, que dois homens, ainda não identificados, mataram Tadeu enquanto ele conduzia a motocicleta dele pela comunidade. “Foi tudo muito rápido. Só ouvimos o tiros e vimos os suspeitos correndo na rua”, destacou um morador, que pediu para não ter o nome divulgado, por medo de represálias.

O velório de Tadeu aconteceu no bairro Cachoeirinha, zona sul. Os autores do crime são desconhecidos para a Polícia Civil. DEHS investiga o crime.