Homem é morto com quatro tiros no bairro Jorge Teixeira

A suspeita é de que o crime esteja relacionado com o tráfico de drogas. Segundo a polícia, o homicídio foi praticado por um homem que estava vestido com farda de mototaxista

Crime ocorreu na tarde desta sexta-feira (31) em rua do bairro Jorge Teixeira. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Um homem identificado como 'Dailton' ou "Lambe-Sal' foi executado a tiros, na tarde desta sexta-feira (31), no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. De acordo com informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime foi praticado por um homem que estava vestido com farda de mototaxista. A suspeita é de que o crime esteja relacionado com o tráfico de drogas.

Testemunhas informaram aos investigadores da DEHS que o homem trabalhava com guardador de carros na Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão. Segundo as informações, Lambe-Sal era acostumado a praticar roubos e furtos na área e estava com dúvidas com traficantes.

Na tarde desta sexta-feira , ele estava no local quando foi surpreendido por um homem, que chegou ao local a pé vestido com uma camisa de mototaxista. O suspeito efetuou, segundo a Polícia Civil (PC), cinco disparos, dos quais quatro atingiram Dailton. Dois atingiram a cabeça, um a perna e um nas costas.

Após ter efetuados os disparos, o suspeito fugiu correndo. Além dos investigadores da DEHS, policiais da 14ª Companhia Interativa Comunitária ( Cicom) também estiveram no local.