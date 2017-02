Homem é morto a tiros em frente a mercadinho no bairro Novo Aleixo 

Luidelson Ferreira da Silva, 22, conhecido como "Pequeno", foi morto com pelo menos 9 tiros; três veículos cercaram o homem antes do assassinato, informou a PM

Crime ocorreu na Rua 7 do loteamento Vitória, no bairro Novo Aleixo. Foto: Jucélio Paiva

*Com informações do repórter Jucélio Paiva

Manaus – Luidelson Ferreira da Silva, 22, conhecido como "Pequeno", foi executado na tarde deste domingo (5) com pelo menos 9 tiros na Rua 7 do loteamento Vitória, no bairro Novo Aleixo, zona norte da capital. A polícia suspeita que o crime tenha relação com o tráfico de drogas.

De acordo com informações da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime ocorreu por volta de 15h30. Três veículos, sendo um Voyage branco e duas motos, cercaram "Pequeno" em frente ao mercadinho. Em seguida, piloto e passageiro de uma das motos desceram e efetuaram vários disparos em direção a vítima, que foi atingida , na cabeça, peito, dois braços e nas costas. Ludeilson morreu no local.

Os autores do crime fugiram rapidamente do local e a polícia informou que a vítima foi assassinada com armas de calibre 38. O dono do mercadinho, de 43 anos, preferiu não se identificar, mas contou que a ação foi rápida, "uma questão de segundos", disse à reportagem.

Uma mulher que se identificou como namorada da vítima disse que ele era usuário de drogas, porém, não tinha envolvimento com o crime na capital.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).