Homem é morto a tiros suspeito de tentar assaltar oficina na Avenida Brasil

Segundo a perícia, o suspeito foi com três tiros e estava portando uma arma calibre 38 com sete munições. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - Um homem, ainda não identificado, de idade entre 25 e 28 anos, foi morto com três tiros, na tarde desta sexta-feira (23), após tentar assaltar uma oficina de veículos na Avenida Brasil, bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus. Segundo relato do proprietário do estabelecimento, um cliente que estava no local disparou os tiros contra o suspeito e fugiu.

De acordo com o dono da oficina, que não quis ter o nome divulgado, por volta das 15h, dois suspeitos chegaram ao local em uma moto e anunciaram o assalto. "Um ficou na moto e o outro entrou. Ele estava armado e abordou o meu primo, que estava aqui na frente. O assaltante ainda tentou atirar quatro vezes contra o meu primo, mas os tiros falharam", disse.

Ainda segundo o proprietário, um cliente havia parado no local para perguntar se tinha uma peça para o carro, mas o informaram que só em outra oficina, mais à frente.

"Ele percebeu que estava acontecendo um assalto, desceu do carro dele e, por trás de outro veículo, disparou os tiros contra o assaltante. Depois disso, ele foi embora e o assaltante que estava na moto fugiu", relatou.

Segundo a perícia criminal do Departamento de Policia Técnico-Científica (Dptc), o suspeito foi atingido com dois tiros nas costas e um no rosto. Ainda conforme a perícia, o homem estava portando uma arma calibre 38 com sete munições.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).