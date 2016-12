Homem é morto com três tiros em assalto no Centro de Manaus

Ronielson Lima estava com a mulher na parada de ônibus quando foi abordado pelo assaltante, que roubou a mochila e compras do casal

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Foto: Eraldo Lopes

Manaus – Ronielson Cordeiro de Lima, 39, foi morto com três tiros, na madrugada desta quinta-feira (22), na Praça 15 de Novembro, no Centro. De acordo com a mulher dele, que preferiu não ser identificada, ele foi assassinado durante um assalto enquanto esperavam o ônibus para voltar pra casa.

A mulher disse à reportagem que estava com o marido quando um homem se aproximou, anunciou o assalto e, em seguida, atirou. Ronielson foi atingido, segundo consta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), com três tiros nas costas.

Após os disparos, o suspeito se aproximou e roubou a mochila e várias sacolas com compras da vítima. "Tínhamos ido comprar nossas roupas e outras coisas para o Natal quando esse homem apareceu e o matou", falou a mulher.

O suspeito fugiu correndo sem ser identificado. O caso será investigado pela DEHS.