Homem é morto com três tiros em frente a lanchonete no bairro Compensa 2

Homem foi morto em frente ao estabelecimento na noite de quarta-feira Foto: Raquel Miranda/ Diário do Amazonas

Manaus - O jovem Daniel Oliveira de Carvalho, 25, foi morto com três tiros, quando entrava em uma lanchonete, na Rua São João, Compensa II, na zona oeste de Manaus,na noite de quarta-feira (29). Os moradores relataram que dois homens, em uma moto, deram a volta na rua. Um deles desceu da garupa e atirou em Daniel.

Segundo investigações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Daniel era usuário de drogas e envolvido com o tráfico. No site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) consta que o mesmo possui três ações penais por furto, roubo e porte ilegal de arma.

Daniel foi removido para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia investiga as motivações do crime.