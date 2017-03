Homem é preso com 48 munições de arma calibre 22

Isael Marques Coelho, "Branquinho", foi preso no bairro Redenção, na zona centro-oeste de Manaus

O homem foi preso na tarde da última quinta-feira (16). Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Manaus - Isael Marques Coelho, 18, conhecido como “Branquinho”, foi preso em cumprimento a mandado de busca e apreensão, na tarde da última quinta-feira (16).

De acordo com o delegado Miguel Ribeiro, Isael foi preso na casa onde morava, situada na Rua Transbrasil, bairro Redenção, zona centro-oeste de Manaus, após o recebimento de denúncias ao número 181, informando que ele guardava armas e drogas no local.

“Após o recebimento da denúncia demos início às investigações em torno do caso. Ao comprovarmos a veracidade da delação, representamos o mandado de busca e apreensão”, disse o delegado.

Ainda de acordo com o delegado a ordem judicial foi expedida na última segunda-feira (13), pela juíza Lídia de Abreu da 4ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes (4ª Vecute). "Durante revista no imóvel encontramos 48 munições intactas de calibre ponto 22”, explicou .

Isael foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Após a realização dos procedimentos legais no 17º DIP, ele será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, situado no bairro São Francisco, na zona Sul da cidade.