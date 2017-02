Homem é preso e adolescente apreendido após arrastão com arma de brinquedo

Lucas de Moraes Costa, 21, foi preso na madrugada desta sexta. Foto: Caique Varella

Manaus - O autônomo Lucas de Moraes Costa, 21, foi preso e um adolescente, de 16 anos, apreendido, em um carro na Rua Arthur Reis, bairro Vila da Prata, zona oeste de Manaus, por envolvimento em um arrastão no bairro Compensa usando uma arma de brinquedo, na madrugada desta sexta-feira (3), de acordo com informações do delegado Ricardo Leite, do 21º Distrito Integrado de Polícia (DIP). À reportagem, Lucas afirmou que estava roubando para conseguir dinheiro para esposa, que está grávida de três meses.

Leite informou que a dupla foi apreendida em um Celta, prata e placa JXV-0709, com uma arma de plástico, três celulares, duas bolsas e um estojo de maquiagem. Segundo o delegado, Lucas e o adolescente foram capturados após uma denúncia anônima aos policiais militares da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Lucas de Moraes contou que roubou por falta de oportunidade. “Essa é a primeira vez que faço isso. Fiz por necessidade, minha mulher está grávida e tinha que levar alguma coisa para ela”, disse o autônomo, que foi encaminhado ao 21º DIP, e autuado por roubo.

O adolescente foi conduzido a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), no bairro Alvorada, zona centro-oeste, e está a disposição da Justiça.