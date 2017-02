Homem é preso e adolescente apreendido por assalto a ônibus na zona oeste, diz PM

A dupla foi capturada pela polícia militar na noite de terça-feira (7). Foto: Divulgação/ PM

Manaus - Vagner Melo de Souza, 19, foi preso e um adolescente, de 16 anos, apreendido, na noite da última terça-feira (7), por suspeita de roubar dinheiro, celulares e documentos de passageiros da linha 123 usando faca e arma de brinquedo. De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar (PM), na abordagem a dupla tentou fugir para dentro de um igarapé, na Rua Santa Rita, bairro Compensa, zona oeste de Manaus, mas foram capturados.

Segundo a PM, policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) em patrulhamento pela avenida Liberdade, bairro Santo Agostinho, zona oeste, receberam informação de moradores que dois jovens estavam roubando passageiros e funcionários de um coletivo.

Ainda conforme a PM, os policiais militares fizeram acompanhamento do ônibus, viaturas interceptaram o veículo e no momento que o motorista abriu as portas para os PMs procederem a abordagem, os suspeitos tentaram fugir para dentro de um igarapé. Após as diligências na região, a dupla foi capturada com uma faca, relógio, bolsa, calculadora, arma de brinquedo, R$ 75,45, celular e documentos.

Vagner foi levado para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Santo Agostinho, zona oeste. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8, da Rodovia BR-174.

O adolescente foi encaminhado a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), no Alvorada, zona centro-oeste.