Homem é preso e adolescente apreendido suspeitos de roubo e sequestro de taxista 

A polícia localizou a dupla após a vítima conseguir abrir o porta-malas do carro e pedir socorro

A quadrilha amarrou e colocou a vítima no porta-malas enquanto rodavam com o carro na cidade. Foto: Divulgação

Manaus – Elias Emanuel Castro Lopes, 22, foi preso e um adolescente de 16 anos apreendido, por volta de meia-noite desta sexta-feira (17), na Rua Natanael Albuquerque, conjunto Santos Dumont, bairro da Paz, zona centro-oeste de Manaus, por suspeita de sequestro e roubo a um taxista de 39 anos, segundo informações da Polícia Civil.

De acordo com a polícia, Elias, o jovem e dois homens, ainda não identificados pela polícia, fizeram parada para o taxista na Rua João Alfredo, bairro Flores, zona centro-sul. A quadrilha amarrou e colocou a vítima no porta-malas enquanto rodavam com o carro na cidade.

Em depoimento, o taxista informou que, quando o veículo estava parado, ele conseguiu abrir o porta-malas e fugiu do local. Segundo ele, policiais militares da 17° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estavam realizando patrulhamento nas proximidades do local quando ele pediu socorro.

Os PMs fizeram buscas na região e conseguiram localizar o veículo no conjunto Santos Dumont. Ainda conforme a polícia, houve uma perseguição e os suspeitos colidiram com o veículo em um muro de uma escola.

Elias e o jovem foram capturados enquanto dois assaltantes conseguiram fugir do local. A dupla presa ainda foi levada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada.

Elias foi autuado por roubo no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Ele foi encaminhado para audiência de custódia no Fórum Henoch Reis, zona centro-sul. O adolescente foi levado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).