Homem é preso e adolescentes apreendidos suspeitos de assaltar ônibus na zona leste

Segundo a Polícia Civil, quatro pessoas assaltaram o veículo com uma arma de brinquedo e facas; um deles conseguiu fugir no momento da abordagem policial

Grupo roubou celulares, dinheiro e documentos dentro do coletivo. Foto: Divulgação/ PM

Manaus - O pedreiro Edinho Ribeiro das Silva, 21, foi preso e dois adolescentes, de 16 e 17 anos, apreendidos, por volta das 18h40 da última quinta-feira (2), por suspeita de roubar um ônibus da linha 085, na Avenida Cosme Ferreira, conjunto Lula, bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste da capital, de acordo com informações da assessoria de imprensa da Polícia Civil.

Segundo a PC, quatro assaltantes invadiram o coletivo e fizeram sete vítimas no veículo. Ainda de acordo com a PC, Edinho estava com uma arma de brinquedo e os adolescentes estavam com facas.

Em depoimento, as vítimas revelaram que o grupo roubou celulares, dinheiro e documentos. A renda do coletivo, de R$ 36, também foi levada pelos assaltantes.

Conforme a PC, o grupo tentou fugir e o motorista do ônibus, que não teve o nome divulgado, avisou policiais militares da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que fazia patrulhamento na região.

A alguns metros do local do crime, os policiais encontraram a quadrilha andando pela avenida. Ao perceberam a aproximação da polícia, tentaram correr, sendo que três foram capturados e um deles conseguiu fugir.

Durante abordagem policial, o trio confessou a autoria do crime e foi apreendido cinco celulares, duas facas, uma arma de brinquedo e R$ 36. Edinho e os adolescentes foram conduzidos até a delegacia e reconhecidos pelas vítimas.

Edinho foi autuado por roubo no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), zona leste. Ele será encaminhado para audiência de custódia e permanecerá à disposição da justiça. Os adolescentes foram levados para Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), no bairro Alvorada, zona centro-oeste da capital.