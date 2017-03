Homem é preso por agredir esposa após ela sair para festa e não avisar, diz PC

Vítima compareceu à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher - Anexo para denunciar o crime. Foto: Acervo-DA

Manaus - Gil Vicente Valle Miraval, 50, foi preso em flagrante, na manhã desta segunda-feira (27), suspeito de agredir a mulher dele, de 28 anos, no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. O homem alegou, durante depoimento, que espancou a mulher com uma barra de ferro porque ela saiu para uma festa na noite de domingo e não o avisou, e só voltou para casa na manhã desta segunda-feira, conforme afirmou o delegado Jander Mafra, do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Gil foi preso na casa onde morava com a mulher, na Rua 1, comunidade Amazonino Mendes, após a própria vítima comparecer na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher - Anexo (DECCM-Anexo), e denunciar o crime.

De acordo com o delegado Jander Mafra, no momento da prisão, Gil se apresentou com uma carteira de identidade falsa, em nome de Roberto Batista de Souza. “Levantamos também que Gil havia sido preso ano passado, na Holanda, por lavagem de dinheiro, mas o processo dele corre na instância federal. A companheira dele está com vários hematomas na cabeça por conta das agressões com a barra de ferro”, disse.

Gil foi levado para a sede da DECCM-Anexo, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de violência doméstica e uso de documento falso. Na manhã desta terça-feira (28), ele será levado para a audiência de custódia, no Fórum Henoch Reis.

Suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de violência doméstica e uso de documento falso. Foto: Divulgação/PC