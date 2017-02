Homem é preso após agredir namorada com socos na Avenida Carvalho Leal

Uma viatura da polícia fazia patrulhamento no local quando flagrou o homem agredindo a mulher com socos no rosto e gritando palavrões no meio da rua

Manaus – Um homem de 28 anos foi preso, em flagrante, por volta das 3h48 desta segunda-feira (27), por agredir com socos a namorada dele, de 27 anos, na Avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, zona sul, conforme informações da Polícia Civil.

De acordo com a PC, uma viatura da polícia fazia patrulhamento no local quando flagrou o homem agredindo a mulher com socos no rosto e gritando palavrões no meio da rua.

O casal foi conduzido a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), no conjunto Eldorado, bairro Parque Dez, zona centro-sul, onde foi autuado por lesão corporal.

Na manhã desta segunda-feira, o homem passou por exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), bairro Cidade Nova, zona norte.