Homem é preso após denúncia e polícia encontra droga enterrada em quintal

Fernando Articliny Maia foi preso na noite de domingo. Foto: Divulgação/ PM

Manaus - Policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) prenderam Fernando Articliny Maia, 27, na Rua Ribeiro de Matos, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus, na noite do último domingo (20). De acordo com o capitão da Polícia Militar (PM) Renan Carvalho, do Comando de Policiamento Especializado (CPE), 1 quilo de maconha, skunk, que estava enterrado no quintal ao lado da casa da companheira dele.

Conforme Carvalho, a PM recebeu uma denúncia anônima que Fernando estava comercializando drogas próximo a casa dele. Segundo o capitão, quando a polícia foi até o local encontrou a droga, um caderno com anotações do movimento do tráfico de drogas na região, balança e um celular.

Fernando foi levado para o 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Nova Cidade, zona norte, onde foi autuado por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8, da Rodovia BR-174.