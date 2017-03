Homem é preso após furtar aparelho DVD e caixa de som da casa da ex-companheira, em Manaus

Homem vai responder furto em contexto de violência doméstica, segundo a polícia. Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Manaus – Paulo Thiago dos Santos Costa, 25, foi preso na tarde de sexta-feira (17) após roubar uma aparelho de DVD e uma caixa de som amplificado da casa da ex-companheira. A prisão ocorreu na Rua Caxias do Sul, comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste da capital. O homem confessou o crime e vai responder por furto qualificado com contexto de violência doméstica.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, a equipe de investigação do 4º DIP chegou até o infrator após receber a denúncia da vítima, uma jovem de 25 anos, que foi pessoalmente até a unidade policial registrar um Boletim de Ocorrência (BO) comunicando que seu ex-companheiro teria furtado, do interior da residência dela, um aparelho de DVD e uma caixa de som amplificada.

“A jovem foi à delegacia informar que ele teria furtado os objetos da residência dela. Informou que os dois estão separados há bastante tempo, mas ele usou a artimanha de que estava com saudades dos filhos para ter acesso ao imóvel e praticar o furto”, explicou a autoridade policial.

O delegado do 4º DIP ressaltou que após a denúncia, a equipe policial iniciou as diligências e conseguiram interceptar o infrator na residência da mãe dele. No local, ainda segundo Ricardo Cunha, o jovem confessou a autoria do crime e mostrou onde os objetos estariam escondidos.

Paulo Thiago foi autuado em flagrante por furto qualificado com contexto em violência domestica e será encaminhado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis.