Homem é preso após invadir casa e esfaquear doméstica que reagiu a assalto

Fábio foi levado para o 1º Distrito Integrado de Polícia, onde presta depoimento sobre o crime. Foto: Divulgação

Manaus – Fábio Ferreira de Souza, 27, foi preso na tarde desta quarta-feira (15), após invadir uma casa e esfaquear a doméstica Luziene Maria Monteiro, 29, numa tentativa de assalto, na Avenida Tefé, bairro Praça 14, nas proximidades do Tribunal Regional do Trabalho (TRT). O homem foi preso após ser agredido pela população, conforme informações do tenente Ferrari, da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Armado com uma faca, Fábio invadiu a casa onde Luziene trabalha como doméstica e tentou assaltar a residência, mas a vítima reagiu. “Moradores contaram que a vítima não quis deixar o Fábio entrar na casa”, disse o tenente Ferrari.

A faca usada pelo suspeito foi apreendida

Foto: Divulgação

Um vizinho levou a doméstica ferida na carroceria de uma picape para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na zona centro-sul. “Não sabemos se foi mais de uma facada, mas quando vimos a caminhonete passando em frente a 1ª Cicom, fizemos a escolta dela, para a vítima chegar mais rápido ao hospital”, disse.

Segundo o tenente, a faca usada pelo suspeito foi apreendida. Fábio foi levado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde presta depoimento sobre o crime.