Homem é preso após invadir hospital e tentar matar esposa com bisturi, em Jutaí

Segundo o Comando de Policiamento do Interior, as agressões iniciaram ainda na casa do casal, após a vítima ameaçar sair de casa com o filho

Homem foi apresentado pelos crimes de violência doméstica, agressão física aos funcionários do Hospital e por resistência a prisão. Foto: Divulgação/PM

Manaus - Jefferson de Souza, 21, foi preso, no hospital da cidade de Jutaí (a 751 quilômetros de Manaus), na madrugada desta quinta-feira (21), enquanto tentava matar a esposa dele, de 24 anos, com um bisturi, dentro da unidade. De acordo com informações do Comando de Policiamento do Interior (CPI), as agressões iniciaram ainda na casa onde o casal morava, após ela ameaçar sair de casa com o filho.

Conforme o CPI, Jefferson começou a agredir a mulher dentro da residência, no bairro Dom Pedro 1, e, em seguida, a arrastou para fora onde as agressões continuaram. De acordo com a polícia, o suspeito tentou matar a mulher com pauladas na cabeça.

Mesmo ferida, a vítima conseguiu escapar e correu para pedir ajuda no hospital da cidade. Segundo o CPI, Jefferson invadiu, a retirou de dentro da enfermaria e voltou a agredi-la, ainda dentro da unidade de saúde. O médico e o auxiliar também foram agredidos ao tentar ajudar.

Policiais do 4ª Grupamento da Polícia Militar (GPM) foram acionados ao local. Jefferson também tentou agredir dois policiais, mas acabou preso. Com o homem, a polícia apreendeu um bistuti, usado para tentar a esposa.

Após a detenção, Jefferson foi levado a 56ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foi apresentado pelos crimes de violência doméstica, agressão física aos funcionários do Hospital e por resistência a prisão. A vítima segue internada.