Homem é preso no Beco da Morte durante operação 'Centro-sul contra o tráfico'

O suspeito guardava e vendia entorpecentes no Bairro da União.

Manaus – Willyan Andrade da Costa, 21, foi preso na manhã desta quinta-feira (16), no Beco da Morte, no Bairro da União, zona centro-sul de Manaus, durante a operação 'Centro-sul contra o tráfico'. De acordo com o delegado Rafael Guevara, do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), aproximadamente 4 quilos de drogas, entre maconha e cocaína, foram apreendidos em duas residências.

O delegado Virgílio Mendonça, da 5ª Seccional Centro-Sul, informou que a polícia estava investigando o tráfico de drogas na região há mais de um ano. Segundo ele, Willyan participa de uma facção criminosa que atua no Amazonas.

"É um grupo que atua com consórcio de drogas. Ele guardava e vendia entorpecentes no Bairro da União", disse.

A Polícia Civil apreendeu, com Willyan Costa, 44 pinos de cocaína, dez munições de calibre 38, uma balança, cinco porções de maconha e R$ 687

Durante a operação, a Polícia Civil apreendeu, com Willyan, 44 pinos de cocaína, dez munições de calibre 38, uma balança, cinco porções de maconha e R$ 687 em espécie.

Em uma estância, na Rua Cajá, os policiais também apreenderam um Registro Geral (RG) no nome de Jhonatan Dácio da Silva, 75 pinos de cocaína, 916 trouxinhas de maconha, R$ 194 e apetrechos de drogas.

Willyan foi autuado por tráfico de drogas no 12° DIP e será encaminhado para audiência de custódia no Fórum Henoch Reis, zona centro-sul.