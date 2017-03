Homem é preso com espingarda e entorpecentes no município de Apuí

Edimar foi encaminhado à delegacia local para realizar os procedimentos legais. Foto: Divulgação/PM

Manaus - Edimar Mendes Paes, de idade não informada, foi preso, na manhã desta quarta-feira (15), por porte ilegal de arma de fogo e entorpecentes, no município de Apuí (distante 455,78 quilômetros de Manaus). A prisão foi efetuada em uma operação conjunta entre policiais militares e a Polícia Civil.

De acordo com as equipes policiais do município, por meio de assessoria de imprensa, o homem foi detido na Rua Minas Gerais, bairro Vila Nova, e com ele foram encontradas uma espingarda escopeta, duas balanças de precisão e, aproximadamente, 500 gramas de entorpecentes.

Edimar foi encaminhado à delegacia local para realizar os procedimentos legais.