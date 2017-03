Homem é preso em flagrante vendendo drogas na janela de casa, na Compensa

Segundo a PM, moradores tentaram agredir os policiais para evitar a prisão do suspeito. Equipes faziam patrulhamento quando flagraram o homem vendendo droga

Edinaldo foi levado ao 8º DIP, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Foto: Divulgação/PM

Manaus - Edinaldo Melo Sampaio, 31, foi preso, na tarde desta segunda-feira (27), após ser flagrado vendendo drogas na janela da casa dele, no beco do Comércio, bairro Compensa 2, zona oeste da capital. Os policiais faziam patrulhamento pelo local quando flagraram o suspeito comercializando o entorpecente, conforme informações do soldado Abrisson Herrera, da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Com o suspeito, os policiais apreenderam 300 trouxinhas de pasta base de cocaína, 101 trouxinhas de cocaína, 71 trouxinhas de maconha tipo skunk, além de dois facões.

Conforme Herrera, no momento da prisão, moradores do beco ainda tentaram agredir a guarnição. “O local é uma área vermelha do tráfico de drogas, moradores tentaram agredir a guarnição, mas foi pedido reforço policial para o local”, disse.

Edinaldo foi levado ao 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Nesta terça-feira (28), o homem deve ser levado para a audiência de custódia, no Fórum Henoch Reis, zona centro-sul da capital.