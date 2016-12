Homem é preso em Manacapuru após tentar matar amigo com facada no peito, diz polícia

Conforme informações do major, os dois estavam consumindo bebidas alcoólicas, na frente da casa de Valdo, quando começaram a se desentender. Durante a briga, Valdeci se armou com uma faca e atingiu o amigo com uma facada no peito