Homem é preso por policial da Rocam durante assalto a ônibus, na zona sul

Após ser imobilizado pelo policial, Railson foi agredido por passageiros. Foto: Eraldo Lopes

Matéria atualizada às 19h13

Manaus - Railson dos Santos Araújo, 23, foi preso, na tarde desta sexta-feira (3), após assaltar, junto com mais dois comparsas que conseguiram fugir, um ônibus da linha 355, da empresa Integração Transportes, na Avenida Buriti, no Distrito Industrial, zona sul de Manaus. Este foi o segundo assalto na linha só este ano, conforme informou a cobradora do coletivo, de 31 anos, que pediu para não ter o nome divulgado.

O suspeito foi preso por um policial à paisana, da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam). O militar estava em um carro, atrás do ônibus, e conseguiu segurar Railson, que tentava fugir com outros comparsas.

De acordo com o tenente Laio Fontes, da Rocam, após ser imobilizado pelo policial, Railson foi agredido pelos passageiros. Ele foi levado, por uma guarnição da Rocam, ao Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) da zona sul, onde teve a cabeça enfaixada. Após ser liberado do SPA, o suspeito foi conduzido ao 7º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante pelo crime de roubo.

A cobradora contou que, por volta das 15h15, três homem entraram no ônibus se passando por passageiros. Dois, entre eles Railson, passaram pela catraca, e o terceiro se aproximou do motorista com um revólver e anunciou o assalto.

Segundo a cobradora, os suspeitos exigiram a renda do transporte público, cerca de R$ 160 em espécie, além de celulares e dinheiro de, aproximadamente, 30 passageiros que estavam no ônibus. "Os bandidos queriam me revistar porque diziam que eu tinha mais dinheiro. Mas não conseguiram porque um passageiro reagiu e eles desceram do ônibus. Foi na hora que tinha um policial da Rocam bem atrás do coletivo, e ainda prendeu um dos ladrões", disse.

O tenente Laio Fontes informou que R$ 160 e um celular foram encontrados em posse de Railson, que após os procedimentos cabíveis, deve ser encaminhado a audiência de custódia.