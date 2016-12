Homem é preso suspeito de assaltar jovens dentro de ônibus na zona sul de Manaus

Silas foi levado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado por roubo. Foto: Jucélio Paiva

Manaus - Silas Leite da Silva, 24, foi preso, na tarde desta quarta-feira (28), minutos após assaltar dois jovens, de 18 anos, dentro de um ônibus da linha 300, próximo ao Terminal de Integração 1 (T1), na zona sul de Manaus. O suspeito cometeu o crime sem armas, dentro do coletivo, conforme informações do delegado Rodrigo Souza Barreto, da Seccional Sul.

Silas foi preso enquanto tentava fugir, na esquina das avenidas Ayrão com Constantino Nery, por uma guarnição do Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo (GRAER) da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM).

O universitário Igor Paiva, 18, informou que ele e o amigo estavam no Centro de Manaus, onde pegaram o coletivo com destino ao bairro Cidade Nova, zona norte, mas foram surpreendidos pelo suspeito quando entravam no T1. “Ele (suspeito) se aproximou de onde estávamos sentados e disse: ‘passa o celular’. Ficamos com medo e ele levou três aparelhos nossos”, disse.

Ainda segundo o universitário, após o roubo, eles localizaram uma viatura do GRAER, próximo ao T1, e informaram sobre o assalto. Os policiais saíram em perseguição ao suspeito, que estava a pé, e ele foi alcançado na esquina das avenidas Ayrão com Constantitino Nery, mas em posse de apenas um dos aparelhos roubados.

Segundo o delegado Rodrigo Barreto, o suspeito já tinha passagem por furto. Silas foi levado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado por roubo. Na manhã desta quinta-feira (29), ele deve ser levado para a audiência de custódia no Fórum Henóch Reis, na zona centro-sul de Manaus.